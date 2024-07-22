«Пари НН» — «Рубин»: Кабутов забил четвертый мяч в ворота хозяев

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Защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов забил четвертый гол в ворота «Пари НН» в матче 1-го тура РПЛ — 4:2.

Ранее в составе казанской команды отличились Мирлинд Даку, Александр Зотов и Валентин Вада. Нижегородцы ответили точными ударами Зе Турбо и Валерия Царукяна.