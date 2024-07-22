«Пари НН» — «Рубин»: хозяева отыграли один мяч

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян забил второй мяч нижегородской команды в матче 1-го тура РПЛ против «Рубина».

22-летний футболист на 71-й минуте пробил из-под защитника в дальний угол ворот казанцев.

Счет в игре на данный момент — 3:2 в пользу казанской команды. Встреча проходит в Нижнем Новгороде.