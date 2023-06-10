«Пари НН» — «Родина»: где смотреть и во сколько начало ответного переходного матча

В субботу, 10 июня, «Пари НН» на своем поле примет «Родину» в ответном переходном матче. Начало игры — в 14.30 по московскому времени.

В первой встрече нижегородцы разгромили клуб первой лиги со счетом 3:0.

Следить за матчем «Пари НН» — «Родина» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» по этой ссылке и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.