Роман Березовский подробно ответил на обвинения в продаже матча «Зенит» — «Спартак» в 1996 году
Тренер вратарей сборной Армении, бывший вратарь «Зенита», «Динамо» и многих других команд РПЛ Роман Березовский в беседе с обозревателем «СЭ» подробно ответил на раздававшиеся в 1990-е годы обвинения в продаже матча «Зенит» — «Спартак» в последнем туре чемпионата России 1996 года.
— Насколько тяжело перенесли скандал 1996 года в матче «Зенит» — «Спартак»? Чувствовали, что та история легла пятном на репутацию?
— Скандал этот аукнулся не сразу, а в начале 1998 года, когда стали различные статьи выходить. Мы находились в Ашхабаде на турнире с «Зенитом», и в конце турнира Бышовец меня вызвал: «Рома, держись, мы с тобой!» А я еще не в курсе. Был шокирован, долго из этого состояния психологически выходил. Но меня и клуб поддерживал, на какие-то заседания КДК адвоката предоставил, и семья, и одноклубники. Это мне помогло.
— Пытались кому-то доказывать, что ничего не было? Болельщики на улицах не останавливали?
— Такого не было, может быть, исподволь чуть-чуть проскакивало. Но яростной агрессии удалось избежать. Сам потом эти голы пересматривал — несуразные, конечно. А за полтора дня до того матча я в бане парился на восстановительных мероприятиях. И у меня накануне игры спину прихватило. Думал, разогреюсь — и все нормально будет. А игра поздней осенью проходила, и это оставило свой отголосок. Я был менее подвижен.
— Спина давала о себе знать во время игры?
— Конечно! Чуть медленнее все делал. Я думал, что Тихонов подаст, а он хитро ударил. Я тело переложить успел, но мячик ударился о землю — поля еще те тогда были — и залетел в ворота. Всегда себя виню, что на протяжении всей своей карьеры имел проблемы с психологией. Я мог не раз выручать, но стоило допустить ошибку и пропустить, и я зависал, не мог переключиться. Пока себя накручивал, мог еще получить.
— Черчесов говорит: «Главное — не совершенная уже ошибка, а то, что последует за ней». Нужно забыть об этом сразу.
— Да, именно так. Сейчас учу своих ребят — есть только настоящее и ближайшее будущее в игре. Прошлое вообще не интересует. А я зависал в прошлом.
— И поэтому второй гол пропустили?
— Да. Возможно, стоял уже в шоковом состоянии, продолжал игру словно в тумане.
— С Тихоновым потом обсуждали этот момент, когда в «Химках» вместе играли?
— Нет. Андрей всегда хитростью отличался. В том сезоне он кучу подобных мячей забил. Бывают такие периоды у футболистов, когда все залетает. Взять того же Андрея Каряку. Полтора года забивал, потом раз — и пропало. И у Тихонова подобное было, и я тоже под раздачу попал.
Березовский находился в системе «Зенита» с 1994 по 2001 год.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9