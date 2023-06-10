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Сегодня, 13:00

Роман Березовский подробно ответил на обвинения в продаже матча «Зенит» — «Спартак» в 1996 году

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Роман Березовский.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Тренер вратарей сборной Армении, бывший вратарь «Зенита», «Динамо» и многих других команд РПЛ Роман Березовский в беседе с обозревателем «СЭ» подробно ответил на раздававшиеся в 1990-е годы обвинения в продаже матча «Зенит» — «Спартак» в последнем туре чемпионата России 1996 года.

— Насколько тяжело перенесли скандал 1996 года в матче «Зенит» — «Спартак»? Чувствовали, что та история легла пятном на репутацию?

— Скандал этот аукнулся не сразу, а в начале 1998 года, когда стали различные статьи выходить. Мы находились в Ашхабаде на турнире с «Зенитом», и в конце турнира Бышовец меня вызвал: «Рома, держись, мы с тобой!» А я еще не в курсе. Был шокирован, долго из этого состояния психологически выходил. Но меня и клуб поддерживал, на какие-то заседания КДК адвоката предоставил, и семья, и одноклубники. Это мне помогло.

— Пытались кому-то доказывать, что ничего не было? Болельщики на улицах не останавливали?

— Такого не было, может быть, исподволь чуть-чуть проскакивало. Но яростной агрессии удалось избежать. Сам потом эти голы пересматривал — несуразные, конечно. А за полтора дня до того матча я в бане парился на восстановительных мероприятиях. И у меня накануне игры спину прихватило. Думал, разогреюсь — и все нормально будет. А игра поздней осенью проходила, и это оставило свой отголосок. Я был менее подвижен.

— Спина давала о себе знать во время игры?

— Конечно! Чуть медленнее все делал. Я думал, что Тихонов подаст, а он хитро ударил. Я тело переложить успел, но мячик ударился о землю — поля еще те тогда были — и залетел в ворота. Всегда себя виню, что на протяжении всей своей карьеры имел проблемы с психологией. Я мог не раз выручать, но стоило допустить ошибку и пропустить, и я зависал, не мог переключиться. Пока себя накручивал, мог еще получить.

— Черчесов говорит: «Главное — не совершенная уже ошибка, а то, что последует за ней». Нужно забыть об этом сразу.

— Да, именно так. Сейчас учу своих ребят — есть только настоящее и ближайшее будущее в игре. Прошлое вообще не интересует. А я зависал в прошлом.

— И поэтому второй гол пропустили?

— Да. Возможно, стоял уже в шоковом состоянии, продолжал игру словно в тумане.

— С Тихоновым потом обсуждали этот момент, когда в «Химках» вместе играли?

— Нет. Андрей всегда хитростью отличался. В том сезоне он кучу подобных мячей забил. Бывают такие периоды у футболистов, когда все залетает. Взять того же Андрея Каряку. Полтора года забивал, потом раз — и пропало. И у Тихонова подобное было, и я тоже под раздачу попал.

Березовский находился в системе «Зенита» с 1994 по 2001 год.

Полное интервью с Романом Березовским читайте на сайте «СЭ»

Роман Березовский
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
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