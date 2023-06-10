Колыванов заявил, что РПЛ сильнее голландского чемпионата

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов сравнил чемпионат Нидерландов с РПЛ.

«Голландский чемпионат не лучше нашего. РПЛ даже посильнее будет. Единственная мотивация выступать там — это еврокубки. Ну и имя, школа «Аякса знаменита на весь мир. Очень много талантливых футболистов выпускалось оттуда. У нас талантливой молодежи больше, но им надо развиваться, уезжать в другие чемпионаты. Они здесь как в теплице: играют, спрос небольшой, зарплаты большие. Там пахать надо, доказывать, что готов для основного состава. Многие боятся конкуренции. Надо ехать туда, где ты будешь грызть свое место в составе, где будешь выходить на поле и будут бежать мурашки. Кто из молодых футболистов готов к такому? Думаю, вслед за Сперцяном уедут динамовцы —Захарян и Тюкавин. Захаряну уже неинтересно здесь играть, и прошедший сезон это отлично показал», — приводит слова Колыванова Legalbet.

По информации издания De Telegraaf, нидерландский «Аякс» сделал официальное предложение «Краснодару» по трансферу 23-летнего полузащитника Эдуарда Сперцяна. Также сообщалось, что сумма возможного перехода будет составлять девять миллионов евро.