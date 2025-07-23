«Пари НН» проведет домашний матч РПЛ с «Локомотивом» в Грозном

«Пари НН» объявил, что проведет домашний матч 3-го тура РПЛ с «Локомотивом» в Грозном. Игра состоится 2 августа, начало — в 20.30.

Как отмечает пресс-служба «Пари НН», в связи с ремонтными работами на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде команда проведет матч на резервном стадионе, согласованным с РФС. Место встречи выбрано из-за логистики — за три дня до игры с «Локомотивом» «Пари НН» встретится в гостях с махачкалинским «Динамо» в Кубке России.

«Пари НН» провел домашний матч 1-го тура чемпионата России-2025/26 против «Краснодара» (0:3) в Казани.