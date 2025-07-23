РПЛ сделала заявление о переносе матча «Пари НН» — «Локомотив» в Грозный

РПЛ сделала заявление о причинах переноса в Грозный матча между «Пари НН» и «Локомотивом» в 3-м туре РПЛ.

Ранее об этом объявила пресс-служба «Пари НН». Из-за ремонта команда не может проводить домашние матчи на стадионе в Нижнем Новгороде.

«По решению Лиги и согласованию с Основным вещателем изменено время начала матча 3-го тура Мир РПЛ «Пари НН» — «Локомотив». Игра состоится 2 августа в 20.30 по мск.

При определении времени начала игры учитывались погодные условия и ожидаемая высокая температура в дневное время», — говорится в заявлении РПЛ.

В первом туре РПЛ «Пари НН» с крупным счетом уступил «Краснодару» (0:3). «Локомотив» разгромил «Сочи» (3:0).