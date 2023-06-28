Агенты трех легионеров «Фенербахче» не подтвердили возможный бойкот игроками турнира в Петербурге
Агент полузащитника Эмре Мора Нима Модир в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что легионеры «Фенербахче» не хотят ехать в Россию.
«Нет ничего, что можно было бы комментировать», — сказал Модир «СЭ».
Агент нападающего турецкого клуба Диего Росси, Киа Джурабчиан, в ответ на вопрос «СЭ» о возможном бойкоте ответил отрицательно.
«У меня нет никакой информации о том, что легионеры «Фенербахче», в том числе и Диего Росси, не поедут в Петербург на турнир», — сказал Джурабчиан «СЭ».
Агент нападающего Жоао Педро, Марко Пиччоли в комментарии «СЭ» также ответил отрицательно касательно нежелания игрока выступать на турнире в Санкт-Петербурге.
«Ничего такого в отношении Жоао Педро не слышал. Об остальных игроках не знаю», — сказал Пичоли «СЭ».
Ранее сообщалось, что нападающий Эдин Джеко и другие легионеры команды из-за политической ситуации не хотят ехать в Россию на Кубок PARI Премьер.
Кубок PARI Премьер пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. За трофей поборются «Зенит», «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -