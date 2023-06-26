Агент лучшего бомбардира «Сент-Трюйдена»: «В первый раз слышу, что Бруно предложили «Динамо»

Анротай прокомментировал информацию о том, что услуги Бруно были предложены «Динамо»

Футбольный агент Роджер Анротай, представляющий интересы нападающего бельгийского «Гента» Джанни Бруно, прокомментировал информацию о том, что услуги 31-летнего футболиста были предложены московскому «Динамо».

«Первый раз слышу. Я ничего об этом не знаю», — приводит слова Анротая Sport24.

В минувшем сезоне бельгиец провел за «Сент-Трюйден» 33 матча, забил 20 мячей и отдал две результативные передачи.