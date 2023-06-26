Агент лучшего бомбардира «Сент-Трюйдена»: «В первый раз слышу, что Бруно предложили «Динамо»
Анротай прокомментировал информацию о том, что услуги Бруно были предложены «Динамо»
Футбольный агент Роджер Анротай, представляющий интересы нападающего бельгийского «Гента» Джанни Бруно, прокомментировал информацию о том, что услуги 31-летнего футболиста были предложены московскому «Динамо».
«Первый раз слышу. Я ничего об этом не знаю», — приводит слова Анротая Sport24.
В минувшем сезоне бельгиец провел за «Сент-Трюйден» 33 матча, забил 20 мячей и отдал две результативные передачи.
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