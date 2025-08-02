«Пари НН» — «Локомотив»: Воробьев открыл счет

«Локомотив» вышел вперед в матче против «Пари НН» в 3-м туре РПЛ — 1:0.

На 29-й минуте отличился Дмитрий Воробьев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.