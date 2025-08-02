Мостовой — о легионерах в РПЛ: «Краснодар» раньше кричал про своих воспитанников, но чемпионом стал с 15-ю иностранцами»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о количестве легионеров в РПЛ.

«Краснодар» раньше кричал про своих воспитанников, но с ними выше 5-6 места не поднимался. Сейчас у них 15 иностранцев — чемпионами стали. Паспорт в футбол не играет! Если игрок сильнее, то какая разница, какое у него гражданство?» — сказал Мостовой «СЭ».

В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России. В заявке «быков» на сезон было 11 иностранных футболистов при лимите в 13 легионеров.