Федорищев после матча с «Ростовом»: «Крылья Советов» — команда, у которой есть тренер, понимание и рисунок игры»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к «Крыльям Советов» в раздевалке после игры с «Ростовом» (4:1) в 3-м туре РПЛ.

«[Перед игрой с «Ростовом»] я попросил две вещи. Чтобы начали приезжать с болельщиками на выездные игры. Мы взяли три автобуса и болельщики будут всегда с нами. Второе: да уж простит меня товарищ Раков, но я попросил, чтобы мы сделали большой плакат. Ростов — город гостеприимный, ростовских раков все знают. И мы приехали с нашими раками. Мы убедились, что приехали с сильной, настоящей командой, у которой есть тренер, понимание и рисунок игры», — сказал Федорищев в раздевалке.

«Крылья Советов» (7 очков) одержали вторую победу подряд и возглавил таблицу РПЛ. В следующем туре самарцы на своем поле примут «Балтику» 9 августа.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург? Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.