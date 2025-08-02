«Пари НН» — «Локомотив»: команды обменялись голами за две минуты

«Пари НН» и «Локомотив» обменялись голами в матче 3-го тура РПЛ — 1:3.

На 60-й минуте забил Вячеслав Грулев. Форвард отличился через минуту после гола Алексея Батракова в ворота нижегородцев. А на 62-й минуте забил Сергей Пиняев, который восстановил преимущество железнодорожников в два мяча.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.