«Пари НН» — «Локомотив»: Батраков забил второй мяч гостей

«Локомотив» удвоил преимущество в счете в матче против «Пари НН» в 3-м туре РПЛ — 2:0.

На 59-й минуте отличился Алексей Батраков.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.