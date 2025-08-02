Медведева — о Карпине в «Динамо»: «Если надо, буду кричать «Валера, верим»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что планирует поддерживать футбольное «Динамо» в этом сезоне.

«Я всегда за наш клуб. Я всегда на стороне «Динамо». Насколько возможно, всегда буду приходить на стадион. Постараюсь быть на ближайших матчах. Приход Карпина — это большие надежды. Давайте еще посмотрим. Но я уверена, что наши ребята еще больше соберутся. Мы все надеемся на чемпионство. Все впереди. Кричать «Валера, верим» буду, если надо!», — сказала Медведева на фестивале «Ночь московского спорта».

Карпин летом 2025 года возглавил «Динамо». 56-летний специалист совмещает работу в клубе со сборной России.

Медведева объявила о завершении профессиональной карьеры в апреле 2023 года, однако не выступала на соревнованиях с сезона-2020/21.