Юрий Гаврилов: «Хочется чувствовать себя лучше, но держусь»

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о своем здоровье после перенесенного инсульта.

«Здоровье ничего, лечусь. Все же долгое время прошло, скоро уже будет год. Хотелось бы лучше себя чувствовать, но для этого нужно время. Пока что держусь», — приводит «РБ Спорт» слова 70-летнего Гаврилова.

30 мая 2023-го стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что у экс-футболиста «Спартака» случился инсульт. В начале июня он успешно перенес операцию на сонной артерии.

31 января Гаврилов снова перенес операцию, ему удалили злокачественную опухоль в левом легком. 1 февраля сообщалось, что двукратного чемпиона СССР перевели в общую палату.