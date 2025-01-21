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«Пари НН» интересуется нападающим «Левски» Сангаре

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Левски» Мустафа Сангаре может перейти в «Пари НН», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, нижегородский клуб контактировал с окружением футболиста и просматривал его на сборах в Турции.

Ранее в болгарских СМИ была информация о том, что «Пари НН» договорился с «Левски», но она не получила подтверждения. На данный момент клуб Виктора Гончаренко взял паузу в переговорах по Сангаре.

В этом сезоне 25-летний француз провел 20 матчей, забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи. Контракт с текущим клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

После 18 туров «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками.

Источник: РБ Спорт
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4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
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 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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