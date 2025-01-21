Семак: «Мы давно следили за Луисом Энрике. Главное, чтобы он быстрее адаптировался»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил переход полузащитника «Ботафого» Луиса Энрике в клуб из Санкт-Петербурга.

«Зенит» объявил о переходе вингера 20 января. Контракт 24-летнего бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан на четыре года с возможностью продления на сезон.

«Мы давно следили и смотрели за его выступлением, когда он еще играл в «Бетисе», хотя не совсем получилась у него, конечно, игра в испанском чемпионате. Но последний сезон он провел очень хорошо. Луис Энрике — игрок достаточно быстрый, хорошо оснащен технически, умеет обыгрывать. И я думаю, сейчас самое главное для нас — постараться сделать так, чтобы он быстрее адаптировался», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита»

Энрике выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года. Вместе с клубом из Рио-де-Жанейро он выиграл национальный чемпионат и Кубок Либертадорес. Ранее бразилец также играл за «Флуминенсе» и «Бетис».