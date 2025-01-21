Орлов: «Спартаковцы всерьез обсуждают возвращение Промеса... Где мораль? Он же преступник!»

Комментатор Геннадий Орлов не понимает, почему общественность критикует «Зенит» за сумму, потраченную на приобретение полузащитника «Ботафого» Луиса Энрике.

— Общественность возмутило то, что «Зенит» потратил 30-35 миллионов на Луиса Энрике? Послушайте, во-первых, реальных цифр мы не знаем. Клуб их не публиковал. И потом: а куда уходит Артур? А Вендел? Не знаете? В «Ботафого». Значит, речь идет о каком-то взаимозачете, так?

Вообще не понимаю, почему такой шум поднимается по поводу трансферов «Зенита»... А кто мешал «Спартаку» купить Илича? Почему сделка сорвалась? Значит, питерский клуб смог на этом этапе усилиться, а московский — пока нет. Вот об этом можно говорить, о работе клуба.

А то сразу начинают считать чужие деньги. 20 миллионов или 30? Простите, за сколько тогда «Спартак» в свое время купил голландца Тила? А чеха Крала?

Малкома вроде бы купили за 40 миллионов. И два года все недоумевали: зачем, он же хрустальный! А потом бразилец выдал потрясающий сезон, забивал в каждом матче. И все сразу забыли про сумму трансфера. Так вот если Луис Энрике с первого же тура начнет приносить пользу питерцам, какие могут быть сомнения?

Считать деньги в футболе... Зачем? Все же определяет поле, результат. Это рынок. Все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Критики задаются вопросом: «Зачем тратить 30 миллионов на Энрике, раз у нас нет Лиги чемпионов?» Хм, а почему это так их беспокоит? Это разве их деньги, что ли?

Пусть «Спартак» купит сильного футболиста. Кто мешает? Меня удивляет другое. Часть спартаковских болельщиков всерьез обсуждает возможность возвращения Промеса! О какой морали может вообще идти речь? Ну он же преступник! Зачем вам в команде преступник?

А как «Зенит» кого-то купит, начинается: такие деньги потратили... Это ваши деньги? Малкома купили за 40 миллионов, продали — за 60. Может то же самое произойдет и с Луисом Энрике? Кто знает... Давайте смотреть на дистанции, а не критиковать по каждому поводу!

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».