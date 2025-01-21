Орлов: «Спартаковцы всерьез обсуждают возвращение Промеса... Где мораль? Он же преступник!»
Комментатор Геннадий Орлов не понимает, почему общественность критикует «Зенит» за сумму, потраченную на приобретение полузащитника «Ботафого» Луиса Энрике.
— Общественность возмутило то, что «Зенит» потратил 30-35 миллионов на Луиса Энрике? Послушайте, во-первых, реальных цифр мы не знаем. Клуб их не публиковал. И потом: а куда уходит Артур? А Вендел? Не знаете? В «Ботафого». Значит, речь идет о каком-то взаимозачете, так?
Вообще не понимаю, почему такой шум поднимается по поводу трансферов «Зенита»... А кто мешал «Спартаку» купить Илича? Почему сделка сорвалась? Значит, питерский клуб смог на этом этапе усилиться, а московский — пока нет. Вот об этом можно говорить, о работе клуба.
А то сразу начинают считать чужие деньги. 20 миллионов или 30? Простите, за сколько тогда «Спартак» в свое время купил голландца Тила? А чеха Крала?
Малкома вроде бы купили за 40 миллионов. И два года все недоумевали: зачем, он же хрустальный! А потом бразилец выдал потрясающий сезон, забивал в каждом матче. И все сразу забыли про сумму трансфера. Так вот если Луис Энрике с первого же тура начнет приносить пользу питерцам, какие могут быть сомнения?
Считать деньги в футболе... Зачем? Все же определяет поле, результат. Это рынок. Все не так просто, как кажется на первый взгляд.
Критики задаются вопросом: «Зачем тратить 30 миллионов на Энрике, раз у нас нет Лиги чемпионов?» Хм, а почему это так их беспокоит? Это разве их деньги, что ли?
Пусть «Спартак» купит сильного футболиста. Кто мешает? Меня удивляет другое. Часть спартаковских болельщиков всерьез обсуждает возможность возвращения Промеса! О какой морали может вообще идти речь? Ну он же преступник! Зачем вам в команде преступник?
А как «Зенит» кого-то купит, начинается: такие деньги потратили... Это ваши деньги? Малкома купили за 40 миллионов, продали — за 60. Может то же самое произойдет и с Луисом Энрике? Кто знает... Давайте смотреть на дистанции, а не критиковать по каждому поводу!
Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».
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|И
|В
|Н
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|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
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|6
|1
|34-12
|39
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2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
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3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
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4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
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5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
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6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
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7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
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10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
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11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
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Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
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Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
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Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
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Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
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Ростов – Динамо
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
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Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
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Бителло
Динамо
|8
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Маркус Вендел
Зенит
|8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3