«Пари НН» — «Динамо»: стартовые составы на матч

Стали известны стартовые составы «Пари НН» и «Динамо» на матч 24-го тура РПЛ.

«Пари НН»: Лукьянов, Каккоев, Гоцук, Агапов, Александров, Карич, Эктов, Трошечкин, Ермаков, Грулев, Боселли.

«Динамо»: Лунев, Бальбуэна, Даса, Касерес, Кутицкий, Александров, Смелов, Карраскаль, Бителло, Маухуб, Артур Гомес.

Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 14.30 по московскому времени.