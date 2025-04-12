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12 апреля 2025, 13:45

Титов объяснил, почему махачкалинское «Динамо» переиграло «Спартак» в первом тайме

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» прокомментировал поражение красно-белых от махачкалинского «Динамо» (1:2) в 24-м туре РПЛ.

— Заслужил ли «Спартак» это поражение?

— Здесь нужно разделять. Разные таймы. Если брать первую половину встречи, то все закономерно. Полнейшее безобразие в игре красно-белых! Но в то же время надо отдать должное тренерскому штабу «Динамо». Махачкалинцы здорово подготовились к матчу. Это сразу бросилось в глаза.

— Что вы имеете в виду?

— С первых минут пять футболистов гостей накрывали спартаковцев вблизи штрафной. Дерзость, которая дала результат. Так играть на выезде против «Спартака», который на ходу! Так накрывать! Аплодисменты сопернику. Ведь что получилось? Гости загоняли красно-белых. Подопечным Станковича приходилось разыгрывать мяч через Максименко. Отдавать передачу вратарю. Голкипер в свою очередь пасовал Литвинову.

— А тот?

— А тому ничего не оставалось, как выбивать далеко вперед. То есть махачкалинцы сначала освобождали от прессинга Литвинова и тут же его накрывали. Задумка тренерского штаба «Динамо» сработала. У «Спартака» практически ничего не клеилось впереди до перерыва. Если что-то и получалось, то все это было как-то стихийно. Можно говорить в основном о подходах. Надо признать: «Динамо» было умнее и быстрее!

— Что скажете о пропущенных голах?

— Первый — ошибка Денисова, гол в свои ворота... За второй мяч нужно, прежде всего, хвалить «Динамо». Прекрасно исполнено. Все как по нотам. В тот момент подумалось, что, если красно-белые пропустят всего два, это будет считаться отскоком. Такое вот мое резюме по первому тайму, — сказал Титов «СЭ».

«Спартак» с 47 очками занимает второе место в таблице чемпионата. Красно-белых может обойти «Зенит» (47), если наберет очки в домашнем матче с «Краснодаром» 13 апреля. «Краснодар» с 52 очками лидирует в турнирной таблице.

Наиль Умяров, Кристофер Мартинс, Срджан Бабич и&nbsp;Даниил Денисов защищают ворота во&nbsp;время штрафоного в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (Махачкала) (1:2).«Вышли легкие пижончики, которые хотели победить на классе». Титов — о поражении «Спартака» от Махачкалы
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Егор Титов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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