«Пари НН» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в РПЛ

«Пари НН» на своем поле сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ — 0:0.

Нижегородцы с 16 очками поднялись на девятое место в РПЛ. Махачкалинцы (16) остаются на 11-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Пари НН» 30 ноября на выезде сыграет с «Ростовом». «Динамо» 1 декабря дома примет «Факел». Перед этим команда Хасанби Биджиева в гостях встретится с «Сочи» в матче 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России. Игра состоится 27 ноября.