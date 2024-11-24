«Пари НН» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в РПЛ
«Пари НН» на своем поле сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ — 0:0.
Нижегородцы с 16 очками поднялись на девятое место в РПЛ. Махачкалинцы (16) остаются на 11-й строчке в турнирной таблице.
В следующем туре «Пари НН» 30 ноября на выезде сыграет с «Ростовом». «Динамо» 1 декабря дома примет «Факел». Перед этим команда Хасанби Биджиева в гостях встретится с «Сочи» в матче 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России. Игра состоится 27 ноября.
Источник: Таблица РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|34-7
|39
|
2
|Краснодар
|16
|11
|5
|0
|34-9
|38
|
3
|Локомотив
|16
|11
|1
|4
|32-23
|34
|
4
|Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|
5
|Динамо
|16
|9
|4
|3
|32-18
|31
|
6
|ЦСКА
|16
|8
|3
|5
|25-12
|27
|
7
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|20-22
|22
|
8
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|22-27
|20
|
9
|Акрон
|16
|4
|4
|8
|19-33
|16
|
10
|Кр. Советов
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|
13
|Химки
|16
|2
|7
|7
|18-30
|13
|
14
|Факел
|16
|2
|7
|7
|11-24
|13
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|
16
|Оренбург
|16
|1
|5
|10
|16-31
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|3 : 0
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|0 : 1
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|1 : 2
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|2 : 2
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|5 : 2
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|2 : 1
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|1 : 1
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
Новости