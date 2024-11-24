В «Факеле» довольны отношением тренеров и футболистов к ситуации

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в комментарии «СЭ» оценил положение команды в таблице РПЛ.

«Все в рабочем режиме. Понятно, хотим набирать больше очков. Довольны в плане отношения и футболистов и тренеров к ситуации. Они борются на сто процентов, до последнего», — сказал Котов «СЭ».

«Динамо» (31 очко) занимает пятое место в РПЛ. «Факел» (13) остается на 14-й позиции в турнирной таблице.

«Факел» 1 декабря отправится в гости к махачкалинскому «Динамо» в матче 17-го тура РПЛ.