В «Факеле» довольны отношением тренеров и футболистов к ситуации
Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в комментарии «СЭ» оценил положение команды в таблице РПЛ.
«Все в рабочем режиме. Понятно, хотим набирать больше очков. Довольны в плане отношения и футболистов и тренеров к ситуации. Они борются на сто процентов, до последнего», — сказал Котов «СЭ».
«Динамо» (31 очко) занимает пятое место в РПЛ. «Факел» (13) остается на 14-й позиции в турнирной таблице.
«Факел» 1 декабря отправится в гости к махачкалинскому «Динамо» в матче 17-го тура РПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|34-7
|39
|
2
|Краснодар
|16
|11
|5
|0
|34-9
|38
|
3
|Локомотив
|16
|11
|1
|4
|32-23
|34
|
4
|Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|
5
|Динамо
|16
|9
|4
|3
|32-18
|31
|
6
|ЦСКА
|16
|8
|3
|5
|25-12
|27
|
7
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|20-22
|22
|
8
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|22-27
|20
|
9
|Акрон
|16
|4
|4
|8
|19-33
|16
|
10
|Кр. Советов
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|
13
|Химки
|16
|2
|7
|7
|18-30
|13
|
14
|Факел
|16
|2
|7
|7
|11-24
|13
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|
16
|Оренбург
|16
|1
|5
|10
|16-31
|8
Результаты / календарь
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|3 : 0
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|0 : 1
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|1 : 2
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|2 : 2
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|5 : 2
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|2 : 1
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|1 : 1
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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