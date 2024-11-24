В «Факеле» считают, что команда доминировала в матче с «Динамо»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в комментарии «СЭ» подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

«Мы сто процентов доминировали в матче с «Динамо» и заслуживали большего. Как складывалась игра и как сложилась, окей. Мы удовлетворены ничьей. Но сегодня должны были выигрывать», — сказал Котов «СЭ».

«Динамо» (31 очко) занимает пятое место в РПЛ. «Факел» (13) остается на 14-й позиции в турнирной таблице.

«Факел» 1 декабря отправится в гости к махачкалинскому «Динамо» в матче 17-го тура РПЛ.