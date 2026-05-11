«Динамо» — «Краснодар»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 20.00 мск

«Динамо» и «Краснодар» сыграют в 29-м туре чемпионата России в понедельник, 11 мая. Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в столице России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 20:00. ВТБ Арена (Москва)

Следить за основными событиями игры «Динамо» — «Краснодар» можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире трансляция матча пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 19.30 мск, за полчаса до стартового свистка. Игру также покажут онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне ретрансляции эфира «Матч ТВ»).

В 28 турах чемпионата России «Динамо» набрал 39 очков и занимал восьмое место, у «Краснодара» 63 очка и вторая строчка. Матч соперников в первом круге прошел в Краснодаре 2 августа 2025 года и закончился победой «быков» со счетом 1:0.

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