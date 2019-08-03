17:19 | Футбол — РПЛ

Парфенов считает, что "Ростов" мог вырвать победу в концовке матча с "Уралом"

0
Обсудить

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после ничейного результата в матче 4-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2) подвел итоги встречи.

"Искрометный матч для болельщиков. Для тренеров матч получился нервным. К этому и готовились. Да, "Ростов" мог вырвать победу в концовке. Но мы могли забивать и раньше, имели много моментов. Ведя в счете, надо доводить дело до победы", – приводит слова Парфенова пресс-служба "Урала".

Урал - Ростов

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020

Опрос

Кто выиграет чемпионат России по футболу-2019/2020?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
Материалы других СМИ