Парфенов считает, что "Ростов" мог вырвать победу в концовке матча с "Уралом"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после ничейного результата в матче 4-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2) подвел итоги встречи.

"Искрометный матч для болельщиков. Для тренеров матч получился нервным. К этому и готовились. Да, "Ростов" мог вырвать победу в концовке. Но мы могли забивать и раньше, имели много моментов. Ведя в счете, надо доводить дело до победы", – приводит слова Парфенова пресс-служба "Урала".

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