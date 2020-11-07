Парфенов считает, что матч «Арсенала» с «Ротором» будет очень боевым
Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов рассказал, чего он ожидает от матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора».
«Мало времени на подготовку? Мы максимально старались сказать доступные вещи, так как промежуток короткий, если много информации — то будет перебор. Акцентировали внимание на подготовку к сопернику. В нашей лиге со всеми сложно играть. «Ротор» неплохо провел последние матчи. Думаю, что матч будет очень боевым».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.