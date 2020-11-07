РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Парфенов считает, что матч «Арсенала» с «Ротором» будет очень боевым

16:25
Теги:

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов рассказал, чего он ожидает от матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора».

«Мало времени на подготовку? Мы максимально старались сказать доступные вещи, так как промежуток короткий, если много информации — то будет перебор. Акцентировали внимание на подготовку к сопернику. В нашей лиге со всеми сложно играть. «Ротор» неплохо провел последние матчи. Думаю, что матч будет очень боевым».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир