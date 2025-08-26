Парфенов: В «Тосно» не заплатили за полгода. Банкротство «Химок» напомнило эту историю»
Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», обладатель и финалист Кубка России во главе «Тосно» и «Урала» Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» вспомнил о том, как его команда из Ленинградской области, выигравшая Кубок России, через неделю была расформирована.
— Что это были за эмоции, когда прошла неделя между победой в Кубке и расформированием «Тосно»?
— Уникальная ситуация, особенно учитывая то, что на игру прилетел целый самолет руководителей Ленинградской области. Которые бегали вокруг кубка, фотографировались с ним, радовались, клялись и божились: команду не бросим, она будет существовать! Тем более что она напрямую попала в групповой турнир Лиги Европы — у обладателя Кубка России тогда было такое право. В итоге это место досталось «Уфе», для которой сезон сразу стал очень удачным. Ну ладно, дали одну из главных страниц истории этому клубу, ха-ха!
Конечно, это был шок. Но учитывая то, что происходило последние полгода, скажу так: абсолютным потрясением не стало. Неприятно было то, что люди несколько дней назад на голубом глазу обещали тебе не бросить команду, а потом поступили наоборот. Плюс ребята работали, добились цели, а им так ничего и не заплатили — банкротство же. Тоже неприятный осадок.
— Сколько вам «Тосно» остался должен?
— Точную сумму не помню, но зарплаты у нас были небольшие. Не заплатили за полгода.
— Потом когда-нибудь видели этих боссов, в глаза вам они смотрели?
— Нет, и там не докопаешься. Юридически клуб принадлежал одним, реально управляли другие. Все понимали, от кого зависит финансирование. Все это уже давно переварил — прошло семь лет. А остался трофей. Это то, ради чего стоило там работать даже с таким финалом. Недавно РФС предложил съездить в Саранск на кубковый матч двух любительских команд, и я видел, что на нем все зафиксировано: «Тосно» — победитель Кубка России-2018.
— Фамилия ваша на нем тоже есть? Как в НХЛ, где имена всех обладателей Кубка Стэнли на много лет лично выводят на трофее.
— Нет, только клуб и год.
— Недавнее банкротство «Химок» не напомнило вам историю вашего «Тосно»?
— Напомнило. В принципе путь развития этой ситуации был такой, что у меня возникло понимание, чем все это закончится. Когда один месяц по бухгалтерии не закрывается, потом второй — это все нарастает как снежный ком.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1