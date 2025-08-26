Парфенов: В «Тосно» не заплатили за полгода. Банкротство «Химок» напомнило эту историю»

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», обладатель и финалист Кубка России во главе «Тосно» и «Урала» Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» вспомнил о том, как его команда из Ленинградской области, выигравшая Кубок России, через неделю была расформирована.

— Что это были за эмоции, когда прошла неделя между победой в Кубке и расформированием «Тосно»?

— Уникальная ситуация, особенно учитывая то, что на игру прилетел целый самолет руководителей Ленинградской области. Которые бегали вокруг кубка, фотографировались с ним, радовались, клялись и божились: команду не бросим, она будет существовать! Тем более что она напрямую попала в групповой турнир Лиги Европы — у обладателя Кубка России тогда было такое право. В итоге это место досталось «Уфе», для которой сезон сразу стал очень удачным. Ну ладно, дали одну из главных страниц истории этому клубу, ха-ха!

Конечно, это был шок. Но учитывая то, что происходило последние полгода, скажу так: абсолютным потрясением не стало. Неприятно было то, что люди несколько дней назад на голубом глазу обещали тебе не бросить команду, а потом поступили наоборот. Плюс ребята работали, добились цели, а им так ничего и не заплатили — банкротство же. Тоже неприятный осадок.

— Сколько вам «Тосно» остался должен?

— Точную сумму не помню, но зарплаты у нас были небольшие. Не заплатили за полгода.

— Потом когда-нибудь видели этих боссов, в глаза вам они смотрели?

— Нет, и там не докопаешься. Юридически клуб принадлежал одним, реально управляли другие. Все понимали, от кого зависит финансирование. Все это уже давно переварил — прошло семь лет. А остался трофей. Это то, ради чего стоило там работать даже с таким финалом. Недавно РФС предложил съездить в Саранск на кубковый матч двух любительских команд, и я видел, что на нем все зафиксировано: «Тосно» — победитель Кубка России-2018.

— Фамилия ваша на нем тоже есть? Как в НХЛ, где имена всех обладателей Кубка Стэнли на много лет лично выводят на трофее.

— Нет, только клуб и год.

— Недавнее банкротство «Химок» не напомнило вам историю вашего «Тосно»?

— Напомнило. В принципе путь развития этой ситуации был такой, что у меня возникло понимание, чем все это закончится. Когда один месяц по бухгалтерии не закрывается, потом второй — это все нарастает как снежный ком.