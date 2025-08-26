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Парфенов: В «Тосно» не заплатили за полгода. Банкротство «Химок» напомнило эту историю»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Дмитрий Парфенов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», обладатель и финалист Кубка России во главе «Тосно» и «Урала» Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» вспомнил о том, как его команда из Ленинградской области, выигравшая Кубок России, через неделю была расформирована.

— Что это были за эмоции, когда прошла неделя между победой в Кубке и расформированием «Тосно»?

— Уникальная ситуация, особенно учитывая то, что на игру прилетел целый самолет руководителей Ленинградской области. Которые бегали вокруг кубка, фотографировались с ним, радовались, клялись и божились: команду не бросим, она будет существовать! Тем более что она напрямую попала в групповой турнир Лиги Европы — у обладателя Кубка России тогда было такое право. В итоге это место досталось «Уфе», для которой сезон сразу стал очень удачным. Ну ладно, дали одну из главных страниц истории этому клубу, ха-ха!

Конечно, это был шок. Но учитывая то, что происходило последние полгода, скажу так: абсолютным потрясением не стало. Неприятно было то, что люди несколько дней назад на голубом глазу обещали тебе не бросить команду, а потом поступили наоборот. Плюс ребята работали, добились цели, а им так ничего и не заплатили — банкротство же. Тоже неприятный осадок.

— Сколько вам «Тосно» остался должен?

— Точную сумму не помню, но зарплаты у нас были небольшие. Не заплатили за полгода.

— Потом когда-нибудь видели этих боссов, в глаза вам они смотрели?

— Нет, и там не докопаешься. Юридически клуб принадлежал одним, реально управляли другие. Все понимали, от кого зависит финансирование. Все это уже давно переварил — прошло семь лет. А остался трофей. Это то, ради чего стоило там работать даже с таким финалом. Недавно РФС предложил съездить в Саранск на кубковый матч двух любительских команд, и я видел, что на нем все зафиксировано: «Тосно» — победитель Кубка России-2018.

— Фамилия ваша на нем тоже есть? Как в НХЛ, где имена всех обладателей Кубка Стэнли на много лет лично выводят на трофее.

— Нет, только клуб и год.

— Недавнее банкротство «Химок» не напомнило вам историю вашего «Тосно»?

— Напомнило. В принципе путь развития этой ситуации был такой, что у меня возникло понимание, чем все это закончится. Когда один месяц по бухгалтерии не закрывается, потом второй — это все нарастает как снежный ком.

Дмитрий Парфенов.«Руководители области бегали вокруг Кубка и обещали: «Команду не бросим!» А через неделю ее распустили». Интервью Парфенова
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Дмитрий Парфенов
ФК Тосно
ФК Химки
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«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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