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Парфенов рассказал, что может помешать Эль-Кабиру выйти в стартовом составе «Урала» на матч с «Краснодаром»

14:01
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Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов перед матчем 8-го тура РПЛ с «Краснодаром» отметил, что главное для его команды — не допустить перехлестывания эмоций.

— На «Краснодар» как-то особенно настраивать не надо, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Парфенов. — Главное, чтобы эмоции не перехлестнули. Команда то у нас быстрая. Высока вероятность того, что наш полузащитника Отман Эль-Кабир появится сегодня на поле, но не в стартовом составе. Все-таки он тренируется всего пять дней, плюс есть ведь еще и лимит.

Матч «Урал» — «Краснодар» начнется в 14.00 в воскресенье 1 сентября, «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи

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