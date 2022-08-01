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Парфенов прокомментировал новость, что Хачатурянц станет новым руководителем «Спартака» вместо Федуна

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов отреагировал на информацию о том, что Ашот Хачатурянц может занять пост президента в московском клубе.

«Слухи нечего комментировать. Чтобы ни случилось, Федун всегда будет рядом с командой. Как мне работа Хачатурянца в РПЛ? Надо смотреть на все внутренние процессы, а если он все-таки будет руководить «Спартаком», нужно знать. какими рычагами Ашот Рафаилович будет управлять», — сказал Парфенов «РБ Спорту».

26 июля появилась информация о том, что Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака». Сообщалось, что управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-parfenov-chtoby-ni-sluchilos-fedun-vsegda-budet-ryadom-so-spartakom/
ФК Спартак (Москва)
Ашот Хачатурянц
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