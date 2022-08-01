Парфенов прокомментировал новость, что Хачатурянц станет новым руководителем «Спартака» вместо Федуна

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов отреагировал на информацию о том, что Ашот Хачатурянц может занять пост президента в московском клубе.

«Слухи нечего комментировать. Чтобы ни случилось, Федун всегда будет рядом с командой. Как мне работа Хачатурянца в РПЛ? Надо смотреть на все внутренние процессы, а если он все-таки будет руководить «Спартаком», нужно знать. какими рычагами Ашот Рафаилович будет управлять», — сказал Парфенов «РБ Спорту».