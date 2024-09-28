Парфенов: «Хочется, чтобы в РПЛ работали россияне»

Бывший главный тренер «Урала» и «Родины» Дмитрий Парфенов поделился мыслями о работе иностранных специалистов в РПЛ.

«Сашу Илича хотели уволить, но он сегодня выиграл, и теперь все нормально. Не сторонник того, чтобы осуждать иностранных тренеров в РПЛ. Конечно, хочется, чтобы работали наши тренеры, но в чем разница? Я политически спокоен в этом плане», — цитирует Парфенова «РБ Спорт».

В настоящее время в 6 из 16 клубах чемпионата России работают иностранные тренеры.