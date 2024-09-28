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Сегодня, 07:14

Парфенов: «Хочется, чтобы в РПЛ работали россияне»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Урала» и «Родины» Дмитрий Парфенов поделился мыслями о работе иностранных специалистов в РПЛ.

«Сашу Илича хотели уволить, но он сегодня выиграл, и теперь все нормально. Не сторонник того, чтобы осуждать иностранных тренеров в РПЛ. Конечно, хочется, чтобы работали наши тренеры, но в чем разница? Я политически спокоен в этом плане», — цитирует Парфенова «РБ Спорт».

В настоящее время в 6 из 16 клубах чемпионата России работают иностранные тренеры.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Парфенов
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
9
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
10
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 1 : 2
27.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 0
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 - : -
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 - : -
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 - : -
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
 - : -
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Г
Максим Глушенков

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Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

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Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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