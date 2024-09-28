Рианчо: «Главная задача Соболева — забивать мячи, а не думать о взаимодействии с недовольными болельщиками»

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо считает, что главная задача новичка «Зенита» Александра Соболева — забивать мячи.

«Соболеву не за что извиняться перед болельщиками «Зенита». Он не виноват в том, что раньше выступал за «Спартак». Его главная задача — забивать мячи, а не думать о взаимодействии с недовольными болельщиками», — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» 30 августа. 27-летний футболист подписал контракт с сине-бело-голубыми на три года с возможностью продления еще на один сезон. С 2020 года игрок выступал за «Спартак», с которым стал обладателем Кубка России (2022).