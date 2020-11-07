Парфенов дал обещание болельщикам «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов после первого матча во главе команды — в 14-м туре Тинькофф — РПЛ на своем поле с «Ротором» (1:1) — выразил намерение исправить результаты команды. При этом он объяснил, почему туляки не удержали победный счет, проведя больше тайма с численным преимуществом.

«Начали здорово — то, что и просили, — сказал Парфенов. — Забили достаточно неплохой мяч. Потом в какой-то момент как будто испугались, что можем выиграть. Отдали на какое-то время инициативу сопернику. В таких ситуациях надо отодвигать игру от своих ворот — и дальше создавать моменты. Вернулись в игру, стало на одного футболиста больше. Ошибка в обороне при ответном голе — обычная, позиционная. Надо это исправлять. Достаточно моментов дальше создавали, но здесь уже вопрос реализации. Конечно, обидно дома терять очки. Нам надо всем вместе исправлять ситуацию».

О причинах, почему «Арсенал» упустил перевес после быстрого гола и удаления в составе соперника, специалист добавил: «Это вопрос больше психологии. Есть какое-то давление на ребят в плане результата, когда кровь из носа надо побеждать. В домашней игре, в такой атмосфере, когда болельщики заждались победы. Связываю только с этим. Вы видели, как ребята начали — это показатель того, чего они могут. И во втором тайме достаточно моментов создавалось. Очень неплохие моменты, в которых нужно было решать и доводить матч до победы».

Также Парфенов оценил поддержку в Туле: «Как игроком доводилось приезжать — фактор трибун всегда был одним из преимуществ «Арсенала». И как тренер соперников приезжал — то же самое. Город футбольный, с традициями. Я понимаю болельщиков. Будем исправлять ситуацию. Будем исправлять, сражаться и биться за очки — другого пути нет». (Артем Агапов)