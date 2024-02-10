Пареха тремя словами описал «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха в интервью «СЭ» назвал самую запоминающуюся игру в составе красно-белых.

— Лучшее воспоминание об игре в России?

— Помню, момент, когда мы обыграли «Локомотив» в одном из последних туров и квалифицировались в Лигу Чемпионов. Было отличное время!

— «Спартак» в трех словах?

— Величайший в России!

— Лучший игрок «Спартака»?

— Алекс, потому что у него много отличных футбольных качеств, это индивидуально сильный игрок. Плюс мне очень нравился Веллитон.

Аргентинский футболист выступал в московском клубе с 2010 по 2014 год, включая годичную аренду в «Севилью». В составе красно-белых он стал серебряным призером чемпионата России.