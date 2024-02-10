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10 февраля, 12:33

Олич: «Европейским игрокам не интересно приезжать в Россию. Лига не прогрессирует»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич выразил мнение о состоянии футбола в России на фоне отстранения от международных соревнований.

«Европейским игрокам не интересно приезжать в Россию, пока нет игры в европейских турнирах: Лиге чемпионов и Лиге Европы. Для меня — это основная причина отсутствия прогресса. Российский футбол сейчас не интересен? Нет. В этом году футбол как раз интересный. Если смотреть в турнирную таблицу, то там высокая плотность, что придает интереса. А во второй половине сезона будет интересная концовка, ведь пока непонятно кто станет чемпионом», — приводит слова Олича Sport24.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

Источник: Sport24
Ивица Олич
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Виктор Мелехин

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