Олич: «Европейским игрокам не интересно приезжать в Россию. Лига не прогрессирует»

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич выразил мнение о состоянии футбола в России на фоне отстранения от международных соревнований.

«Европейским игрокам не интересно приезжать в Россию, пока нет игры в европейских турнирах: Лиге чемпионов и Лиге Европы. Для меня — это основная причина отсутствия прогресса. Российский футбол сейчас не интересен? Нет. В этом году футбол как раз интересный. Если смотреть в турнирную таблицу, то там высокая плотность, что придает интереса. А во второй половине сезона будет интересная концовка, ведь пока непонятно кто станет чемпионом», — приводит слова Олича Sport24.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.