Павлюченко: «Если у Абаскаля и Джикии все так серьезно, скорее всего, Георгии не будет играть до конца сезона»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова защитника красно-белых Георгия Джикии, который заявил, что чувствует себя обманутым в ситуации с продлением контракта.

«Я не знаю, по каким причинам он не играет. Может, между ними кошка пробежала. Обычно в таких ситуациях тренер разговаривает с игроком. Мы знаем, что Джикия — игрок сборной. Он очень хороший футболист. Мне кажется, что Абаскаль не ставит Джикию в состав не из-за каких-то игровых качеств. Что-то личное между ними произошло. На мой взгляд, Абаскалю или Джикии надо набраться смелости, подойти и поговорить. Обсудить все это и помириться. А если у них все так серьезно, то, скорее всего, Джикия не будет играть до конца сезона», — сказал Павлюченко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также бывший нападающий «Спартака» предположил, к чему может привести конфликт между Джикией и Абаскалем.

«Я бы на месте Джикии, понимая, что мне надо играть, подошел бы к тренеру, узнал, что происходит. Если тренер говорит, что ты играть больше не будешь, тогда бы я искал варианты для аренды, пока Абаскаль в команде. Потому что Джикия основную часть сезона сидит. Он в сборную перестанет вызываться, потеряет кондиции. Это не вариант. Надо играть, надо выходить из этой ситуации», — добавил Павлюченко.

5 февраля Шпинев заявил, что контракт Джикии со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.