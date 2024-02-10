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10 февраля, 11:35

Павлюченко: «Если у Абаскаля и Джикии все так серьезно, скорее всего, Георгии не будет играть до конца сезона»

Павлюченко отреагировал на слова Джикии о продлении контракта со «Спартаком»
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Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова защитника красно-белых Георгия Джикии, который заявил, что чувствует себя обманутым в ситуации с продлением контракта.

«Я не знаю, по каким причинам он не играет. Может, между ними кошка пробежала. Обычно в таких ситуациях тренер разговаривает с игроком. Мы знаем, что Джикия — игрок сборной. Он очень хороший футболист. Мне кажется, что Абаскаль не ставит Джикию в состав не из-за каких-то игровых качеств. Что-то личное между ними произошло. На мой взгляд, Абаскалю или Джикии надо набраться смелости, подойти и поговорить. Обсудить все это и помириться. А если у них все так серьезно, то, скорее всего, Джикия не будет играть до конца сезона», — сказал Павлюченко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также бывший нападающий «Спартака» предположил, к чему может привести конфликт между Джикией и Абаскалем.

«Я бы на месте Джикии, понимая, что мне надо играть, подошел бы к тренеру, узнал, что происходит. Если тренер говорит, что ты играть больше не будешь, тогда бы я искал варианты для аренды, пока Абаскаль в команде. Потому что Джикия основную часть сезона сидит. Он в сборную перестанет вызываться, потеряет кондиции. Это не вариант. Надо играть, надо выходить из этой ситуации», — добавил Павлюченко.

Георгий Джикия. «Возможно, я не играю по личным причинам». Откровенное интервью Джикии

5 февраля Шпинев заявил, что контракт Джикии со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.

Георгий Джикия
Роман Павлюченко
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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