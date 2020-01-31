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Пападопулос близок к переходу в «Крылья Советов»

15:21
Кирьякос Пападопулос?. Фото AFP
Кирьякос Пападопулос?. Фото AFP
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По данным «СЭ», футболист «Гамбурга» и сборной Греции Кирьякос Пападопулос близок к переходу в «Крылья Советов». Планируется, что это будет полноценный трансфер 27-летнего центрального защитника, а не аренда.

Пападопулос известен по выступлениям за «Шальке» и «Байер». «Гамбург» приобретал его у леверкузенцев в 2017 году за 6,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне грек провел всего 2 матча во второй бундеслиге. (Константин Алексеев)

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