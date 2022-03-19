Ваноли: «Я не справляюсь с работой в «Спартаке»? Нужно понимать, что кроме результата есть и другие вещи»

Ваноли ответил на вопрос о том, что он не справляется с работой в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о результате матча с «Нижним Новгородом» (1:1) в 22-м туре Тинькофф РПЛ.

«Почему Промес не должен бить пенальти в следующих матчах? Не вижу никаких проблем с этим. Я не справляюсь с работой в «Спартаке»? Нужно понимать, что кроме результата есть еще и другие вещи. Команда растет, у нас были взлеты и падения. Это касается самой игры. Чтобы стать конкурентоспособными, нужно работать и ждать, двух месяцев недостаточно. Если команда поменяла тренера, значит и до этого не все было хорошо», — сказал Ваноли.

Напомним, что на 76-й минуте матча «Нижний Новгород» — «Спартак» Квинси Промес забил голс пенальти. Однако арбирт Сергей Иванов отменил взятие ворот из-за того, что Промес сделал лишнее касание при исполнении 11-метрового удара.