«Ахмат» — «Локомотив»: Жемалетдинов открыл счет в матче
Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов отличился в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Он открыл счет на 11-й минуте — 1:0.
Жемалетдинов вышел один на один и аккуратно перебросил вратаря. Защитник «Ахмата» пытался выбить мяч, но тот уже пересек линию ворот.
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|12:00
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Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
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|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|- : -
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
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Сочи – Кр. Советов
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|20.03
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