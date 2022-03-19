«Ахмат» — «Локомотив»: Жемалетдинов открыл счет в матче

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов отличился в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Он открыл счет на 11-й минуте — 1:0.

Жемалетдинов вышел один на один и аккуратно перебросил вратаря. Защитник «Ахмата» пытался выбить мяч, но тот уже пересек линию ворот.