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Судейство

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«Вся Россия видела фол, а ты не можешь принять решение». Канчельскис — о судействе в матче «Спартака» с «Нижним»

Андрей Канчельскис оценил судейство в матче «Нижний Новгород» — «Спартак»
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Момент матча «Нижний Новгород» — «Спартак».
Фото ФК «Спартак»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» прокомментировал судейство в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1).

«Все судьи стали перепуганные из-за ВАР, — сказал Канчельскис «СЭ». — Если раньше они ошибались из-за человеческого фактора, то сейчас из-за страха. Они боятся брать на себя инициативу. ВАР проверяет эпизод, затягивает время. Я везде замечаю, что судьи стали работать иначе. Теперь они боятся собственной тени. Судьи стали нервничать, а поэтому делают больше ошибок. Эпизод с Айртоном? Прими решение, будь ты мужиком. Если ты видишь фол — подними карточку, зафиксируй. Тем более, если очевидно все. Чего ты боишься? Вся Россия видела фол, а ты не можешь принять решения».

Мелу Перейра и&nbsp;российские арбитры. «Спартак» вправе жаловаться на судейство. Что происходит с видеоарбитрами?

В конце первого тайма матча «Нижний Новгород» — «Спартак» футболист хозяев Кирилл Гоцук грубо сфолил на защитнике москвичей Айртоне, наступив ему ногой на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот инцидент и дал свисток, оповещающий о перерыве. Айртон покинул поле на носилках, вместо него после перерыва вышел Виктор Мозес.

После 22 матчей «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице, «Нижний Новгород» идет на 11-й строчке.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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ЦСКА
Рубин

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
Андрей Канчельскис
РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
7
10
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2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
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