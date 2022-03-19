Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» прокомментировал судейство в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1).

«Все судьи стали перепуганные из-за ВАР, — сказал Канчельскис «СЭ». — Если раньше они ошибались из-за человеческого фактора, то сейчас из-за страха. Они боятся брать на себя инициативу. ВАР проверяет эпизод, затягивает время. Я везде замечаю, что судьи стали работать иначе. Теперь они боятся собственной тени. Судьи стали нервничать, а поэтому делают больше ошибок. Эпизод с Айртоном? Прими решение, будь ты мужиком. Если ты видишь фол — подними карточку, зафиксируй. Тем более, если очевидно все. Чего ты боишься? Вся Россия видела фол, а ты не можешь принять решения».

В конце первого тайма матча «Нижний Новгород» — «Спартак» футболист хозяев Кирилл Гоцук грубо сфолил на защитнике москвичей Айртоне, наступив ему ногой на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот инцидент и дал свисток, оповещающий о перерыве. Айртон покинул поле на носилках, вместо него после перерыва вышел Виктор Мозес.

После 22 матчей «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице, «Нижний Новгород» идет на 11-й строчке.