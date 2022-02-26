Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых от ЦСКА (0:2) в матче 19 тура Тинькофф РПЛ.

«Можно остаться довольным только игрой ЦСКА, — сказал Кавазашвили «СЭ». — Это не тот «Спартак», который мы знали раньше. Такой игрой быть довольным нельзя. Мне обидно, что такие футболисты «Спартака» играют не в тот футбол. Нет современности. Каждый из них смотрит европейские матчи. Неужели не видят, как правильно надо играть? Они же должны стремиться быть похожими на кого угодно. Быть серым футболистом в «Спартаке» нельзя. Посмотрите на Алексея Березуцкого. Говорили, что не готов, не такой профессионал. Но посмотрели, потерпели. И парень уже начал создавать команду. Любо смотреть на команду с футболистами, которых пригласили».

В составе ЦСКА голы забили полузащитники Юссуф Языджи и Бактиер Зайнутдинов.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками. ЦСКА — 4-й с 33 баллами.