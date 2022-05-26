Агент Кассьерры: «Российские клубы не интересуются Матео»

Мартин Араоз, агент нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, рассказал о будущем своего клиента. По его словам, российские клубы не проявляют интерес к 25-летнему колумбийцу.

«Несколько клубов общаются со мной по поводу трансфера Кассьерры, — приводит слова Араоза Sport24. — Российские клубы не интересуются Матео. Посмотрим, что будет дальше».

В сезоне-2021/22 Кассьерра забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач в 23 матчах за «Сочи» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

По итогам сезона «Сочи» завоевал серебярные медали чемпионата России.