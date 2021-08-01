Семак объяснил, почему он выпустил Ерохина третьим форвардом
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил свою замену в матче второго тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (4:2).
— Почему решили выпустить Ерохина третьим форвардом, а не вместо Дзюбы?
— Потому что Ерохин доказал игрой, что он в хорошей форме. Он был признан лучшим игроком матча. А что касается наших форвардов, то им непросто — и Сердару, и Артему. Они пропустили какое-то время на предсезонной подготовке. Им нужно набирать форму, хотя старались как один, так и второй.
— Ожидали, что «Ростов» будет прессинговать?
— Конечно, ожидали, ведь «Ростов» — одна из самых прессингующих команд, которая старается играть агрессивно. Отчасти схема, которую мы выбрали на игру, связана с этим.
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в этой игре сделал дубль.
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