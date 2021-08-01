Семак объяснил, почему он выпустил Ерохина третьим форвардом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил свою замену в матче второго тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (4:2).

— Почему решили выпустить Ерохина третьим форвардом, а не вместо Дзюбы?

— Потому что Ерохин доказал игрой, что он в хорошей форме. Он был признан лучшим игроком матча. А что касается наших форвардов, то им непросто — и Сердару, и Артему. Они пропустили какое-то время на предсезонной подготовке. Им нужно набирать форму, хотя старались как один, так и второй.

— Ожидали, что «Ростов» будет прессинговать?

— Конечно, ожидали, ведь «Ростов» — одна из самых прессингующих команд, которая старается играть агрессивно. Отчасти схема, которую мы выбрали на игру, связана с этим.

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в этой игре сделал дубль.