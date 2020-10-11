Панченко стал игроком «Арсенала». Он начинал сезон в «Тамбове»
«Арсенал» объявил о заключении контракта с 30-летним нападающим Кириллом Панченко. Как сообщает тульский клуб, соглашение рассчитано на два года. Форвард, способный играть в полузащите, будет выступать за новую команду под №13.
Экс-футболист «Динамо» Панченко летом стал свободным агентом. Сезон-2020/21 он начал в «Тамбове». В 10 матчах чемпионата он забил гол и сделал голевую передачу, еще один мяч на счету форварда в Кубке.
«Тамбов» также объявил о переходе Панченко в «Арсенал» сообщением: между клубами официально достигнуты все необходимые договоренности. Тамбовчане поблагодарили игрока за сотрудничество и пожелали успешного продолжения карьеры. Ранее спортивный директор клуба Павел Худяков сообщил: перед сезоном с форвардом была достигнута договоренность, что в случае поступления более выгодного предложения, его отпустят в другую команду.
???Кирилл Панченко — игрок «Арсенала»— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) October 11, 2020
30-летний нападающий заключил двухлетний контракт с тульским клубом.
Приветствуем Кирилла Панченко в «Арсенале» и желаем яркой и результативной игры! pic.twitter.com/k86VvKyC8T
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Дополнительная информация:
http://fc-tambov.ru/content/news/4487-Kirill-Panchenko-pereshel-v-tulskij-Arsenal.html