Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев приехал на матч 1-го тура РПЛ ЦСКА — «Урал».

29-летний россиянин ответил на вопрос о том, может ли он подписать контракт с красно-синими.

«Буду ли я иметь какое-то отношения к ЦСКА? Просто как болельщик приехал на матч. Когда определюсь с будущем? Как только, так сразу!» — сказал Оздоев.

Оздоев стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением контракта с «Зенитом». В прошлом сезоне футболист забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за команду из Санкт-Петербурга.