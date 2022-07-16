Оздоев приехал на матч ЦСКА — «Урал»: «Буду ли я иметь какое-то отношение к армейцам? Просто приехал, как болельщик»
Оздоев ответил на вопрос о возможном переходе в ЦСКА
Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев приехал на матч 1-го тура РПЛ ЦСКА — «Урал».
29-летний россиянин ответил на вопрос о том, может ли он подписать контракт с красно-синими.
«Буду ли я иметь какое-то отношения к ЦСКА? Просто как болельщик приехал на матч. Когда определюсь с будущем? Как только, так сразу!» — сказал Оздоев.
Оздоев стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением контракта с «Зенитом». В прошлом сезоне футболист забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за команду из Санкт-Петербурга.
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|0
|1
|0
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|1
|
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
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|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
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|0
|0
|0
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|0
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9
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Краснодар
|0
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|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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|Г
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Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
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Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
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|
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|0
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|
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Алексей Сутормин
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