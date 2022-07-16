Экс-игрок «Спартака» Ари отреагировал на смерть Александра Козлова
Бывший игрок «Спартака» Ари отреагировал на смерть экс-футболиста «Спартака» Александра Козлова.
«Боже мой, я не верю! Мои соболезнования. Очень грустная новость! Этот парень в свое время был многообещающим в «Спартаке». Мне нравилось с ним играть», — цитирует Ари «РИА Новости Спорт».
Ранее «СЭ» стало известно, что у 29-летнего Козлова оторвался тромб. Он готовился к сезону с подмосковным клубом второй лиги «Зоркий».
Козлов является воспитанником «Спартака». Он провел за красно-белых 28 матчей, в которых забил 1 гол.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1
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