Экс-игрок «Спартака» Ари отреагировал на смерть Александра Козлова

Бывший игрок «Спартака» Ари отреагировал на смерть экс-футболиста «Спартака» Александра Козлова.

«Боже мой, я не верю! Мои соболезнования. Очень грустная новость! Этот парень в свое время был многообещающим в «Спартаке». Мне нравилось с ним играть», — цитирует Ари «РИА Новости Спорт».

Ранее «СЭ» стало известно, что у 29-летнего Козлова оторвался тромб. Он готовился к сезону с подмосковным клубом второй лиги «Зоркий».

Козлов является воспитанником «Спартака». Он провел за красно-белых 28 матчей, в которых забил 1 гол.