Легенда «Аякса» считает Вильену и Тила самыми успешными голландцами в истории РПЛ
Легенда «Аякса» Шак Сварт в комментарии для «СЭ» назвал лучших голландцев, игравших в РПЛ.
«Считаю, что Вильена был особенно успешен в РПЛ. Тил тоже! Они одни из лучших голландцев, игравших в России. Вообще все, кто приезжал в РПЛ, хорошо выступали», — сказал Сварт «СЭ».
Вильена играл за «Краснодар» с июля 2019 по июль 2022 года (9 голов и 9 результативных передач в 79 матчах во всех турнирах). Тил выступал за «Спартак» с августа 2019 по июль 2022 года (2 гола и 3 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах).
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
Результаты / календарь
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30 тур
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
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