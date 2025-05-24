Мурад Мусаев: «Чувствую, что расту как тренер. Я только в начале пути»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:0) в 30-м туре РПЛ и первое чемпионство в истории клуба.

— В чем вы изменились по сравнению с первым приходом?

— Приобрел больше знаний. Проводишь матчи в РПЛ, Кубке, анализируешь, что происходит. Стараешься сделать лучше тренировочный процесс, становишься более зрелым, взрослеешь. Раньше был более эмоциональным, сейчас более спокойный в общении с футболистами. Привыкаешь к этому стрессу, давлению. Чувствую, что расту как тренер, надеюсь, это продолжится дальше. Я только в начале пути.

— Замена Ленини на Кривцова была плановой?

— Не скажу, что когда-то бывают плановые замены, только если нет ограничений у игрока. Мне не понравилось, что после гола мы подсели. Надо было продолжать играть. «Динамо» из низкого блока начало переходить в атаку, мы могли ловить соперника и упрочить счет. Поэтому посчитал, что нужно освежить середину. Никита сделал свое дело, хорошо сработал. Мы много игр вытащили за счет замен. Очень важно, что в команде у нас нет разделения — первые 11 и вторые 11. Все работают как одно целое. Даже ребята, которые не играют, важны. Потому что они на тренировках создают фон, который двигает команду вперед. Уверен, что Доннарумма не был бы в таком порядке, если бы Мотя не пришел, не стал бы подпирать. Он видит, что есть конкурент. Победа для всех общая. Огромная работа проходит на тренировочных полях, но этого никто не видит.

— С кем хотели бы сыграть в Суперкубке?

— Не знаю, не думал. С «Ростовом» — южное дерби. ЦСКА — сильный соперник. Считаю, что в Москве хороший первый тайм провели, на второй не хватило ресурса. Будем готовиться. Сейчас не до этого. Мы радуемся, отмечаем чемпионство. Будем готовы к любому сопернику.

«Краснодар» занял первое место в турнирной таблице РПЛ с 67 очками, «Зенит», ставший вторым, отстал от команды Мусаева на одно очко.

(Мария Захарян)