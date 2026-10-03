Овечкин в первом матче сезона получил самое маленькое игровое время за карьеру в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (5:2) провел на льду 12 минут 46 секунд.

41-летний россиянин получил самое маленькое игровое время за всю карьеру в североамериканской лиге в матчах, где он не получал травму или удаление до конца игры.

Овечкин является рекордсменом регулярных чемпионатов НХЛ по количеству голов — 929 шайб в 1574 матчах. С учетом плей-офф он забил в НХЛ 1006 голов, а рекорд Уэйна Гретцки по этому показателю составляет 1016 шайб.