Лаксальт рассказал, когда вернется на поле

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал, когда вернется на поле.

«Когда вернусь на поле? Я уже чувствую себя лучше. Вернусь настолько быстро насколько возможно», — сказал Диего.

29-летний уругваец пропускает начало сезона из-за того, что не до конца восстановился от травмы.

Лаксальт перешел в «Динамо» из «Милана» в 2021 году, контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2021/22 он принял участие в 16 матчах «Динамо» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.